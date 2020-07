Calabrese: solidarietà a autista Tpl aggredito (Di martedì 14 luglio 2020) Roma – “Solidarieta’ all’autista della Roma Tpl aggredito in servizio per aver invitato una passeggera all’uso della mascherina. Episodi come questo sono vergognosi. Massima vicinanza a tutti i lavoratori che ogni giorno svolgono i servizi essenziali per la nostra citta’”. È quanto scrive su Facebook l’assessore alla Mobilita’ di Roma, Pietro Calabrese. Leggi su romadailynews

RaffaelePizzati : RT @Mosquitas77: Catanzaro, Bonetti e Vono al Centro Calabrese di Solidarietà: 'Qui per dimostrare vicinanza' - magrini_sandra : RT @ItaliaViva: Catanzaro, @elenabonetti e @gSilviaVono al Centro Calabrese di Solidarietà: 'Qui per dimostrare vicinanza' - 9Roby11 : RT @ItaliaViva: Catanzaro, @elenabonetti e @gSilviaVono al Centro Calabrese di Solidarietà: 'Qui per dimostrare vicinanza' - Roky99760738 : RT @RaffaelePizzati: Catanzaro, @elenabonetti e @gSilviaVono al Centro Calabrese di Solidarietà: 'Qui per dimostrare vicinanza' https://t.c… - RaffaelePizzati : Catanzaro, @elenabonetti e @gSilviaVono al Centro Calabrese di Solidarietà: 'Qui per dimostrare vicinanza' -

Ultime Notizie dalla rete : Calabrese solidarietà Editoria: D'Incà, 'solidarietà ad Ansa, trovare soluzioni per sistema' Affaritaliani.it