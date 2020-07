Caboclo viola la bolla, Westbrook positivo: bufera Houston Rockets (Di martedì 14 luglio 2020) Non poteva iniziare nel modo peggiore la discesa nella 'bubble' di Disney World per Houston. Arrivati in Florida senza le sue due stelle James Harden e Russell Westbrook, i Rockets lunedì hanno ... Leggi su gazzetta

BasketUniverso : Bruno Caboclo viola le regole a Disney World: la sua quarantena viene prolungata - SportandoIT : Houston, Bruno Caboclo viola la quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Caboclo viola Caboclo viola la bolla, Westbrook positivo: Houston, abbiamo due problemi! E D’Antoni... La Gazzetta dello Sport Caboclo viola la bolla, Westbrook positivo: Houston, abbiamo due problemi! E D’Antoni...

Caboclo con incredibile superficialità ha violato la quarantena delle prime 48 ore uscendo dalla propria stanza, nonostante il chiaro protocollo istituito dalla Lega (professando una ingiustificabile ...

Westbrook shock: “Non sono a Orlando perché ho il coronavirus”

L’avventura di Houston a Disney World parte quindi in salita. D’Antoni si gioca il futuro e le chance di titolo sul talento di Harden e Westbrook: Russ nell’ultimo mese della sospensione era costantem ...

