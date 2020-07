Brooklyn Beckham matrimonio, quello di David e Victoria è un mega-regalo (Di martedì 14 luglio 2020) Brooklyn Beckham si sposa con Nicola Peltz e mamma Victoria e papà David sanno già cosa comprare a entrambi: un regalo che definire “mega” è dire poco e che i due piccoli piccioncini avranno senz’altro apprezzato. A cosa facciamo riferimento? Vogliamo tenervi ancora un po’ sulle spine. Forse non sapete che Nicola e Brooklyn vivranno … L'articolo Brooklyn Beckham matrimonio, quello di David e Victoria è un mega-regalo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Radio105 : 'Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì.'? #BrooklynBeckham #NicolaPeltz… - FedeGui_1 : Che vuol dire che Brooklyn Beckham si sposa?!? Ma se proprio l'altro ieri ho staccato il poster del padre dalla mia cameretta!!! - CezarTranda : RT @vogue_italia: Splendida Nicola Peltz in bianco! Chissà se sceglierà un abito simile per le nozze con Brooklyn Beckham ?? Qui trovate i s… - shalalala_io : Ora che Brooklyn Beckham si sposta, Fede Berna ha una figlia con annessa moglie/ compagna/ non so cosa sia, posso s… - giall_ : Ma cosa significa che Brooklyn Beckham si sposa ? È pure più piccolo di me aiuto -