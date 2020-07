Brescia, Gastaldello assolve Balotelli: “Ingiusto addossargli ogni colpa” (Di martedì 14 luglio 2020) Il Brescia sfida l'Atalanta in una sfida particolarmente sentita. Per le Rondinelle si tratta dell'occasione ideale per provare a rientrare disperatamente nella lotta per la salvezza. Un obiettivo divenuto via via più complicato a causa anche dei problemi interni alla squadra, come accaduto con il caso di Mario Balotelli.caption id="attachment 917305" align="alignnone" width="1024" Balotelli Brescia (getty images)/captionCOLPEIl capitano del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato di questa situazione prima del fischio d'inizio del match contro l'Atalanta ai microfoni di Sky Sport: "Proviamo a dare il massimo in campo. Sia Brescia che Bergamo sono accomunate dalle tragedie, vogliamo fare un grande risultato per la nostra gente. Dobbiamo farlo con l'impegno e con ... Leggi su itasportpress

