Avvistata la pantera nera anche in India (Di martedì 14 luglio 2020) Una pantera nera è stata immortalata da un giovane fotografo nell'India meridionale, una sorta di Bagheera de Il libro della giungla ripresa nella realtà del suo habitat naturale. La pantera nera, ribattezzata Saya, è uno degli animali più invisibili in assoluto, protetta com'è dal mimetismo che garantisce la pigmentazione nel folto della foresta e nel buio della notte. Shaaz Jung, fotografo 31enne, è riuscito a realizzare una serie di eccezionali scatti che, postati sui social, sono diventati virali. Shaaz Jung ha studiato economia in Europa per poi tornare in patria, dove la famiglia gestisce alcuni eco-campi, e dedicarsi alle sue più autentiche passioni: la natura e gli animali, in particolare i felini, e la fotografia naturalistica. Saya, il leopardo ... Leggi su gqitalia

Monemago : @PTommy78 2 estati fa pure qui in zona da me, pantera sul lago d'Iseo ?????? avvistata alle torbiere ??????, habitat idea… -

L’animale che da mesi si aggira tra Irpinia e Sannio non è una pantera: lo escluderebbe l’esame del DNA effettuato sui peli ritrovati in varie zone della Campania. Il responso è arrivato dal laborator ...

Pantera tra Irpinia e Sannio, test Dna sui resti: «Forse è un cane»

Il misterioso animale che dal mese di aprile fino a tutto maggio è stato avvistato nei centri dell'hinterland e alla periferia della stessa città di Benevento non è una pantera. Lo ha stabilito un acc ...

