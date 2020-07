Autostrade, si tratta a tutto campo. Ipotesi commissario, slitta il Cdm (Di martedì 14 luglio 2020) slitta alle 22.00 il tanto atteso Consiglio dei ministri che deve affrontare due questioni di massima attualità: l'informativa del premier Giuseppe Conte sul caso Autostrade e il Dpcm per le nuove ... Leggi su tg.la7

petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il crollo del ponte Morandi scarsa collaborazione”. - petergomezblog : #Autostrade, #Anac: “Resistenza alla trasparenza. Dopo il ponte Morandi scarsa collaborazione”. La replica: “Si tra… - g_giacco : @ansia_tw No ma davvero, perché le autostrade non devono essere statali? Facendo pagare comunque un pedaggio? E non… - dott_lecter : Tutti che blaterano di #revoca della concessione non sapendo né che si tratta di una concessione-contratto ne quale… - ilgalaverna : RT @masmas_li: Ma nazionalizzare le autostrade no eh? Importa poco quale privato ne assuma la gestione, se di privato si tratta. Sanità, is… -