Aiuti solo con condizioni molto rigide Rutte | bomba su Conte ed Europa

"I sussidi" a fondo perduto del Recovery Fund "dovrebbero comportare condizioni molto rigide". La richiesta è di Mark Rutte, premier dell'Olanda capofila dei cosiddetti "paesi frugali" che nell'Unione europea si oppongono a concessioni "facili" per i Paesi maggiormente colpiti economicamente dall'epidemia di coronavirus, come l'Italia. "Questo - ha chiarito Rutte in un'audizione al Parlamento nazionale - è l'unico modo" per accettarli. I sussidi potrebbero arrivare solo se "saranno effettivamente fatte riforme serie. Ma non credo che questa idea sarà accettata. Le risposte (ottenute finora dagli altri leader Ue, ndr) non mi fanno sperare sulle possibilità di raggiungere un accordo" al vertice di venerdì e ...

