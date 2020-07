Adriano, ma che fai? Gira in strada ubriaco e in stato confusionale, il VIDEO fa subito il giro del web (Di martedì 14 luglio 2020) Il lupo perde il pelo ma non il vizio, Adriano ci è ricascato e si è reso protagonista di una scena tutt’altro che edificante. L’ex attaccante dell’Inter è stato filmato ubriaco e in evidente stato confusionale dopo una festa organizzata nella Vila de Penha, una favela di Rio de Janeiro. Messo sui social, il VIDEO è diventato immediatamente virale e ha diviso il web, tra detrattori e difensori. Adriano nelle immagini è sorretto da un amico e si capisce come non riesca a capire nemmeno dove si trovi. Ecco il VIDEO: Tante cose le capisci dopo, forse. Quanti VIDEO di Del Piero, Trezeguet e Nedved così?#Adriano pic.twitter.com/ldXdzcl4F3 — Fede Spera ... Leggi su sportfair

