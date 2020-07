A Torino scoperto un inibitore dei tumori ai polmoni, al colon e al pancreas (Di martedì 14 luglio 2020) I modelli di cancro al colon-retto trattati con inibitori del gene KRAS G12C possono bloccare la proliferazione e indurre la morte delle cellule tumorali. Lo dice uno studio condotto da un team internazionale di esperti guidato da Alberto Bardelli, direttore del Laboratorio di Oncologia Molecolare all’Irccs Candiolo e docente del Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino.Lo studio dal titolo Egfr blockade reverts resistance to KRASG12C inhibition in colorectal cancer, pubblicato sulla rivista scientifica Cancer Discovery, è stato coordinato da Sandra Misale, dottorata dell’Università di Torino e ricercatrice associata al Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York. Il team ha esaminato su modelli cellulari gli effetti di AMG510, un farmaco sperimentale contro il cancro che agisce ... Leggi su huffingtonpost

Lo studio, che ha come primi autori il dottorando dell’Università di Torino Vito Amodio e la ricercatrice Pamela ... sensibilità diverse dell’inibizione del gene KRAS G12C. Queste scoperte hanno una ...

