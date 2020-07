Una scossa verde per il Paese: Merita promuove un incontro in diretta web tra ministro, top manager ed esperti (Di lunedì 13 luglio 2020) “Una scossa al Paese. Pulita, verde, sostenibile: l’energia che serve” è il titolo dell’incontro che si svolge oggi alle ore 11 in diretta web sulla pagina Facebook dell’associazione Merita, promotrice dell’evento assieme a Matching Energies Foundation. L’appuntamento è il primo di una serie che ha per tema “Il Mezzogiorno d’Italia nella strategia europea energia-clima”. Al centro del primo confronto, si legge in organizzatori, “ci sono i temi dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e delle infrastrutture, per ripensare una centralità del Mezzogiorno all’interno della strategia europea di ripresa economica e di Green Deal”. “Il ... Leggi su ildenaro

