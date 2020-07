Torre Lapillo, lido completamente abusivo: denunciato imprenditore (Di lunedì 13 luglio 2020) I carabinieri a Porto Cesareo, Le, hanno denunciato per occupazione e innovazioni abusive, abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata un imprenditore di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

I carabinieri a Porto Cesareo (Le) hanno denunciato per occupazione e innovazioni abusive, abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza dei limiti alla proprietà privata un imprenditore di ...

