‘Toro’ batte Torino, Lautaro torna trascinatore e l’Inter è seconda: rimpianti e problemi a riposo per una notte (Di lunedì 13 luglio 2020) “Gentilmente, tirate fuori i coglioni“. Si era aperta così la serata dell’Inter, impegnata a San Siro contro il Torino nella sfida conclusiva della 32ª Giornata di Serie A. Con uno striscione contenente un messaggio forte e chiaro, i tifosi nerazzurri avevano chiesto una reazione dopo le brutte prove contro Bologna e Verona. Reazione arrivata, seppur solo nel secondo tempo. Foto Getty / Marco LuzzaniOrfana di Lukaku e senza Eriksen, tenuto in panchina per scelta tecnica, l’Inter fa la partita contro un Torino modesto, tenuto a galla solo dalle fiammate di Belotti e qualche timida sortita offensiva degli esterni. Proprio il ‘Gallo’, sfruttando una clamorosa papera di Handanovic, porta i granata inaspettatamente in vantaggio. Primo tempo opaco dei nerazzurri che, pur dominando, sotto porta soffrono ... Leggi su sportfair

