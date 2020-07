Tesla Model Y - Tagliati i prezzi Usa, stop alla versione base (Di lunedì 13 luglio 2020) Il trimestre chiuso sopra le attese, ma comunque interessato da una flessione parziale delle consegne causa Covid, ha convinto la Tesla a ridurre i prezzi negli Stati Uniti, in particolare quello della Model Y: la Casa californiana non ha rilasciato commenti, ma si è limitata a modificare il configuratore della Suv.3 mila dollari in meno. Il listino della crossover, lanciata da pochi mesi, è stato tagliato di 3 mila dollari: la riduzione va ad aggiungersi agli interventi sui prezzi applicati a tutte le altre Tesla, già ritoccati nel mese di maggio. In questo modo, la Model Y scende sotto la soglia psicologica dei 50 mila dollari, ma non si sa ancora se tale modifica sarà estesa anche ai mercati asiatici ed europei quando la vettura sarà ... Leggi su quattroruote

GiorgioPStream : Tesla Model Y: Elon Musk cancella la Standard Range | Tagliato il prezzo del SUV - - NotizieOra : #Tesla non produrrà la versione più economica di Model Y - notiziariofinan : L’aumentare e diminuire i prezzi è una pratica che ha suscitato reazioni non - HDmotori : Tesla Model Y: Elon Musk cancella la Standard Range | Tagliato il prezzo del SUV - lautomobile_ACI : #AccaddeOggi L'avventura a motore di #HarrisonFord. Il #13luglio l'attore di #Hollywood compie 78 anni. Con una pas… -