Serie A: Lazio e Genoa le squadre con più rigori a favore, ultima l’Udinese (Di lunedì 13 luglio 2020) La Classifica dei rigori a favore e sfavore dopo il 32° turno della Serie A. Lazio e Genoa le squadre con più tiri dal dischetto, ben 15, il Lecce la squadra che ne ha subiti di più, 12 Con l’introduzione del Var e la nuova regola sui falli di mano, quest’anno in Serie A si è registrato un aumento dei calci di rigore. Vediamo la Classifica nel dettaglio dei penalty a favore e sfavore dopo la 32^ giornata. Per quanto riguarda i rigori a favore, comandano a pari merito Lazio e Genoa. Le squadre di Lotito e Preziosi hanno ricevuto in totale 15 rigori a testa, in media uno ogni due ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lazio Leiva: "Lazio, nessun alibi. Ora blindiamo la Champions" La Gazzetta dello Sport Lecce, la classifica si muove ancora. Liverani: “cruciali le prossime tre”

Al termine della gara pareggiata a Cagliari, Liverani si gode un buon Lecce ma mastica amaro: “per le occasioni create era una partita da vincere”. Un punto alla fine dei conti prezioso, ma comunque l ...

