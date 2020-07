SARR, “LE PETIT MALDINI” CHE PIACE AL TORINO: FISICITA’ E VELOCITA’ IL SUO MARCHIO DI FABBRICA (Di lunedì 13 luglio 2020) Dalla Francia all’Italia il passo può essere breve, o meglio da Nizza a TORINO. Sul giovane Malang SARR, difensore classe 1999 del Nizza, negli ultimi giorni è piombato forte l’interesse del TORINO che ha manifestato interesse per il centrale di origine senegalese. Il giovane calciatore, con una carriera molto breve vista la sua carta d’identità, è finito alla ribalta internazionale dopo aver giocato da protagonista con il Nizza al centro della difesa e con la fascia da capitano. Alto 185cm, nasce dapprima come terzino, ma vista la fisicità del ragazzo contornata da forza e velocità, si è spostato al centro della difesa diventando un punto centrale dei rossoneri tanto da superare le 100 presenze ad appena 21 anni. Soprannominato il “piccolo Maldini” in ... Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : TS - Izzo, l'offerta dell'Inter non è più così scontata. E intanto il Torino ha messo le mani su Sarr - ndl00 : #Bastos verrà ceduto, almeno queste sono le intenzioni della #Lazio. I biancocelesti valutano #Sarr e #BrunoViana c… - MondoNapoli : UFFICIALE - Malang Sarr non è più un giocatore del Nizza: le pretendenti in Serie A - - Flaz444K : @_enzenz Serve anche un centrale e un attaccante per le rotazioni (Sarr a 0, il riscatto di sanchez e Dzeko o Gaich) -

Ultime Notizie dalla rete : SARR “LE