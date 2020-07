OnePlus annuncia le sue prime cuffie True-Wireless (Di lunedì 13 luglio 2020) OnePlus ha appena annunciato che il 21 luglio, giorno della presentazione di OnePlus Nord, verranno presentate anche le cuffie True-Wireless OnePlus, annuncia oggi che il 21 Luglio verranno presentate anche le OnePlus Buds, le prime cuffie True-Wireless dell’azienda. Le OnePlus Buds sono progettate per offrire una riproduzione audio di alta qualità e per essere easy-to-use in movimento, eliminando tutti i cavi per un’esperienza sonora veramente libera. OnePlus ha lanciato il suo primo dispositivo audio Bluetooth, le OnePlus Bullets Wireless, nel 2017. Da allora, ... Leggi su tuttotek

