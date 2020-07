Muore in Texas dopo un "Covid-party", le sue ultime parole: "Credevo fosse una bufala" (Di lunedì 13 luglio 2020) «Penso di aver fatto un errore. Credevo fosse una bufala, ma non lo era»: sono le ultime parole di un uomo di 30 anni ad un’infermiera, il giorno prima di morire dopo aver partecipato in Texas ad una... Leggi su feedpress.me

