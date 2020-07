Mascherine sempre nei luoghi chiusi. Discoteche e fiere off limits (Di lunedì 13 luglio 2020) “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima prudenza”. È questo il concetto, espresso più volte in questi mesi - l’ultima qualche giorno fa - sul quale il ministro della Salute, Roberto Speranza, insisterà nel suo intervento in programma domani - alle 15 in Senato, alle 20 alla Camera - sull’annunciato Dpcm (Decreto del presidente del consiglio, sul quale voterà il Parlamento) che prorogherà al 31 luglio le misure sanitarie già disposte dal Governo per contrastare la diffusione del contagio da Covid. Un testo di poche righe per confermare quanto previsto nel Dpcm dell’11 giugno scorso e recepire le ordinanze adottate di recente dal ministro della Salute. Per la ... Leggi su huffingtonpost

