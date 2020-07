Inter-Torino streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi (Di lunedì 13 luglio 2020) Inter-Torino, si gioca oggi lunedì 13 luglio alle 21.45 l'ultima sfida della 32^ giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte affrontano i granata di Moreno Longo. Ambizioni diverse per le due formazioni con i milanesi che, in caso di tre punti, si troverebbero secondi in classifica a pari punti con la Lazio.Inter-Torino, le probabili formazionicaption id="attachment 413743" align="alignnone" width="529" Inter-Torino (getty images)/captionQualche problema di formazione per l'Inter, con Conte che deve rinunciare a Romelu Lukaku, non al meglio. Ecco allora che l'undici nerazzurro sarà formato da Handanovic in porta, Skriniar, de Vrij e Bastoni in difesa, Candreva e Ashley Young sulle corsie laterali, Brozovic e Gagliardini in mezzo al ... Leggi su itasportpress

