Gioco efficace, verticale e divertente, una dimostrazione di estetica applicata da parte di Gattuso (Di lunedì 13 luglio 2020) Per Enrico Currò avrebbe meritato di vincere la squadra di Gattuso “Il duello per lo stesso quinto posto con Pioli, che ne seguirà l’immeritato destino, è finito in pari, ma avrebbe meritato di vincerlo il Napoli, la cui esibizione avrà allarmato il Barcellona in prospettiva Champions“. E’ il commento di Enrico Currò su Repubblica, a proposito di Napoli-Milan. “Appena è cominciata la partita, l’ex che non sarà mai veramente un ex ha subito ottenuto dai suoi allievi un Gioco efficace, verticale e divertente: quasi una dimostrazione di estetica applicata, il modo più concreto ed eloquente per farsi rimpiangere“. Currò elogia il modo in cui il Napoli ha ... Leggi su ilnapolista

napolista : Gioco efficace, verticale e divertente, una dimostrazione di estetica applicata da parte di Gattuso Enrico Currò su… - Giuseppe_Puzone : PT dominato! Almeno 4 palle gol, vanificate da #Donnarumma! Gioco fluido ed efficace! Peccato solo per l'unica azio… - bonjovi1982 : Rido da dieci minuti grazie ad una raffinata ed efficace analisi tecnico-tattica del Duca @AceccKramer sul gioco di Conte. - enzo_acca : @GianniJ08 @MaxSentenza Tutto vero, ma passare dal gioco conservativo al gioco (in teoria) propositivo di Sarri non… - MariaC08220254 : @faberskj Il gioco di Sarri é prevedibile..In alcune partite la Juventus è dominata e il gioco offensivo è nullo, t… -

Ultime Notizie dalla rete : Gioco efficace Gioco efficace, verticale e divertente, una dimostrazione di estetica applicata da parte di Gattuso ilnapolista Il gioco del pallone insegna le regole della libertà

In altri tempi lo si sarebbe chiamato breviario, o forse trattatello ma solo per distinguerlo dai Trattati, quei saggi accademici che spesso più che dell'oggetto che hanno a tema finiscono per parlare ...

Roma, le pagelle di CM: Veretout incanta, Zaniolo entra come una furia

Mirante 6: Chiamato poche volte in causa ma sempre vigile e presente. Quando c'è da mettere i guantoni non si tira indietro. Fazio 6,5: Rientra e non sfigura. T ...

In altri tempi lo si sarebbe chiamato breviario, o forse trattatello ma solo per distinguerlo dai Trattati, quei saggi accademici che spesso più che dell'oggetto che hanno a tema finiscono per parlare ...Mirante 6: Chiamato poche volte in causa ma sempre vigile e presente. Quando c'è da mettere i guantoni non si tira indietro. Fazio 6,5: Rientra e non sfigura. T ...