F1, Briatore: “Ferrari? Fossi in Binotto penserei già alla macchina per il 2022” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Io se Fossi Binotto lascerei perdere quest’anno e anche l’anno prossimo e penserei allo sviluppo della macchina 2022 quando ci sarà il nuovo regolamento: non ci penserei neanche un secondo”. Lo ha dichiarato Flavio Briatore commentando il difficile inizio di Mondiale della Ferrari che in due gare ha raccolto solamente 19 punti. “L’anno scorso hanno avuto problemi di motore, la Federazione li ha multati – ha sottolineato l’imprenditore italiano ai microfoni de ‘La Politica nel Pallone’ su Rai Gr Parlamento – Sono andati in una direzione sbagliata, manca un comandante: sono stati fatti molti errori dopo la gestione Montezemolo. Quando fai la F1 devi capirla, non puoi trattarla come tratti una società che fa ... Leggi su sportface

