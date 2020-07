"Dai Benetton proposte imbarazzanti, Stato non può essere loro socio" (Di lunedì 13 luglio 2020) Giuseppe Conte alza i toni contro Autostrade per l’Italia, “per nulla” soddisfatto delle proposte di negoziato che la concessionaria del gruppo Atlantia ha formulato al Governo per non incorrere nella revoca delle concessioni dopo il crollo del Ponte Morandi. In due interviste al Fatto Quotidiano e alla Stampa il presidente del Consiglio avvicina l’ipotesi della revoca, che sarà decisa probabilmente nel Cdm di martedì. Dice al Fatto Quotidiano:“La mia sensazione è che Autostrade, forte dei vantaggi conseguiti nel tempo e di una concessione irragionevolmente rafforzata da un intervento legislativo, abbia scommesso sulla debolezza dei poteri pubblici nella tutela dei beni pubblici. A un certo punto Aspi si è irrigidita confidando nella caduta del mio primo Governo. Con questo nuovo Governo si è convinta ... Leggi su huffingtonpost

"Il nuovo ponte di Genova sarà gestito dai Benetton" ″È Autostrade per l’Italia l’interlocutore per il passaggio di consegne del nuovo ponte di Genova. E sarà quindi Aspi a gestirlo, almeno fino all’eventuale revoca della concessione”. Così la ...

