Cristiano Ronaldo cannibale: ecco il record messo nel mirino dal portoghese (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristiano Ronaldo riscrive la storia: il titolo di capocannoniere può valere un record per l’attaccante della Juve Cristiano Ronaldo vuole tutto. A 35 anni, il fuoriclasse portoghese può ancora scrivere pagine di storia, puntando un record importante per la sua carriera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, CR7 può diventare il primo calciatore della storia a vincere il titolo di capocannoniere in Italia, in Inghilterra e in Spagna. Al portoghese basta un gol per raggiungere Ciro Immobile e, prendendo come parametro l’andatura degli ultimi mesi, può agguantarlo in classifica in tempi brevi. Ronaldo vive un trend di di 7 reti nelle 6 gare di Serie A ... Leggi su calcionews24

Lasagna bomber della ripresa - meglio di lui solo…Cristiano Ronaldo! Nonostante la sconfitta pesante contro la Sampdoria, l'Udinese può sorridere pensando all'ennesimo gol di Kevin Lasagna . L'attaccante in campionato finora ha segnato 9 gol, ma la maggior parte di questi sono arrivati dopo la ripresa del ...

Nonostante la sconfitta pesante contro la Sampdoria, l'Udinese può sorridere pensando all'ennesimo gol di Kevin . L'attaccante in campionato finora ha segnato 9 gol, ma la maggior parte di questi sono arrivati dopo la del ... Cristiano Ronaldo non si ferma più : ora c’è Borel nel mirino Cristiano Ronaldo con i gol all’Atalanta entra ancora una volta di più nella storia della Juventus: Felice Borel più vicino Cristiano Ronaldo entra ancora una volta nella storia della Juve. L’attaccante portoghese ...

con i gol all’Atalanta entra ancora una volta di più nella storia della Juventus: Felice più vicino entra ancora una volta nella storia della Juve. L’attaccante portoghese ... Juve-Atalanta 2-2 : Cristiano Ronaldo - doppietta da scudetto La Juve raccoglie un pareggio che profuma di scudetto e vale il +8 al primo posto in classifica, l'Atalanta sfiora l'impresa che poteva riaprire il campionato ma fallisce il sorpasso alla Lazio che ...

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - EzioGreggio : La vittoria della @juventusfc con 2 goal di @Cristiano Ronaldo è.... di rigore #ForzaJuve - Abba_Kyaude : RT @fcbfn10: Cristiano Ronaldo and Lionel Messi stats combined ?? - sportli26181512 : CR7 gol machine: il nuovo obiettivo? Bomber dei tre mondi, ma c'è Immobile di mezzo: CR7 gol machine: il nuovo obie… -