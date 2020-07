Calciomercato Juve: Paratici su Boga e Locatelli, i dettagli (Di lunedì 13 luglio 2020) Calciomercato Juve: Fabio Paratici starebbe preparando il doppio colpo dal Sassuolo in vista della prossima stagione Secondo quanto riportato da Tuttosport, Fabio Paratici avrebbe sondato il terreno con il Sassuolo per Manuel Locatelli e Jérémie Boga. Per quanto riguarda il primo, i neroverdi hanno pagato 12.5 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto al Milan: ora è quotato il doppio. Per Boga, invece, la Juventus dovrà superare una folta concorrenza, sia in Italia (Roma e Napoli) e sia all’estero. Dopo il mancato riscatto da parte del Chelsea, ora il prezzo del cartellino dell’attaccante è notevolmente aumentato. La ... Leggi su calcionews24

