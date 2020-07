"Bastos nel mirino della Stella Rossa di Stankovic" (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA - Bastos non rientra più nei piani della Lazio . In vista della prossima stagione, il difensore angolano potrebbe lasciare la Capitale. Quest'anno solo 12 presenze in Serie A, è sul mercato, si ... Leggi su corrieredellosport

ROMA - Bastos non rientra più nei piani della Lazio. In vista della prossima stagione, il difensore angolano potrebbe lasciare la Capitale. Quest’anno solo 12 presenze in Serie A, è sul mercato, si ce ...

Giudice Sportivo: squalificato solo un giocatore della Juventus dopo gli anticipi del sabato

Juan Cuadrado squalificato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'ammonizione rimediata ieri sera all'Allianz Stadium contro l'Atalanta. Il colombiano sanzionato dall'arbitro Giacomelli per comporta ...

