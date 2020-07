Assassin's Creed Valhalla permetterà ai giocatori di reclutare degli adorabili gatti (Di lunedì 13 luglio 2020) Nonostante abbracci lo stesso approccio RPG open world dei titoli più recenti, Assassin's Creed Valhalla sta apportando una serie di interessanti modifiche. Tra queste l'eliminazione delle missioni secondarie tradizionali e, invece, la presenza di "eventi mondiali" che i giocatori potranno scoprire spontaneamente. Uno di questi eventi mondiali include una breve quest per reclutare un gatto.Come potete vedere nel tweet più in basso pubblicato da SixKeys, la quest vede Eivor incontrare un gatto di nome Nali. Quando quest'ultimo scappa, Eivor gli dà la caccia, fino ad arrivare a un'"offerta" di reclutamento. Leggi altro... Leggi su eurogamer

I vichinghi in azione in diretta durante l’Ubisoft Forward, Assassin’s Creed Valhalla si mostra con un trailer e la data di uscita L’ultimo capitolo della saga degli assassini non può che essere come ...Dopo un anno di meritato riposo, ritorna una delle produzioni più importanti dell’intera industria del videogioco moderno, nonché uno dei pilastri portanti dell’attuale line-up di Ubisoft: Assassin’s ...