Artrite psoriasica: secukinumab e anti-TNF a confronto (Di lunedì 13 luglio 2020) Artrite psoriasica con coinvolgimento cutaneo: secukinumab batte gli anti-TNF nel migliorare le risposte cliniche secondo i dati dello studio EXCEED Sono stati presentati al congresso EULAR i risultati completi a 52 settimane dello studio clinico di fase III EXCEED sull’impiego di secukinumab vs. un anti-TNF di confronto nel trattamento dell’Artrite psoriasica (PsA) in pazienti naive… L'articolo Artrite psoriasica: secukinumab e anti-TNF a confronto Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Artrite psoriasica : tofacitinib e metotressato inefficaci Artrite psoriasica : nessun miglioramento aggiuntivo in efficacia e sicurezza se a tofacitinib si aggiunge metotressato secondo la sottoanalisi dello studio OPAL balance Una sottoanalisi dello studio OPAL balance presentata al ...

: nessun miglioramento aggiuntivo in efficacia e sicurezza se a si aggiunge secondo la sottoanalisi dello studio OPAL balance Una sottoanalisi dello studio OPAL balance presentata al ... Artrite psoriasica : guselkumab efficace sui sintomi guselkumab migliora la sintomatologia articolare e cutanea dell’ Artrite psoriasica : dati a un anno presentati all’ultimo congresso EULAR L’anti interleukina-23 guselkumab migliora diversi outcomes clinici, in pazienti ...

migliora la sintomatologia articolare e cutanea dell’ : dati a un anno presentati all’ultimo congresso EULAR L’anti interleukina-23 migliora diversi outcomes clinici, in pazienti ... Artrite psoriasica - due studi promuovono guselkumab Artrite psoriasica, risultati promettenti di guselkumab in due studi di fase III: i risultati sono stati pubblicati su Lancet L’anticorpo monoclonale guselkumab, che lega la subunità p19 dell’interleuchina 23, ha raggiunto gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Artrite psoriasica Artrite psoriasica, conferme e novità dalle ultime linee guida #EULAR2020 PharmaStar Psoriasi, «visibile e invisibile», al via la campagna che svela il peso psicologico della malattia

Sebbene si manifesti con lesioni sulla cute, la psoriasi non è «solo» una patologia delle pelle, ma una condizione severa che può seriamente compromettere il benessere psico-fisico di chi soffre. Le t ...

Novartis: parere favorevole a Cosentyx per la psoriasi pediatrica

Il parere favorevole del CHMP si basa su due studi di fase III, i quali dimostrano che secukinumab fornisce una pelle priva da lesioni in modo rapido e marcato Il CHMP ha espresso parere favorevole al ...

