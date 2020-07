Ancora carcere per Patrick Zaki: detenzione prolungata di 45 giorni (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – La detenzione preventiva nei confronti di Patrick Zaki è stata rinnovata per altri 45 giorni: lo hanno reso noto attivisti vicini allo studente, che stanno seguendo la vicenda, aggiornando su una decisione annunciata oggi dai magistrati egiziani.AMNESTY: “RINNOVO DETENZIONE ASSURDO E ATROCE” Leggi su dire

