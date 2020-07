Addio a Kelly Preston. Lutti e inquietanti coincidenze: è la maledizione di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) La maledizione di John Travolta. I giornali statunitensi, dando la notizia della morte di Kelly Preston, 57 anni, una ragazza della porta accanto che si contendeva con Meg Ryan i ruoli di ingenua nelle commedie romantiche statunitensi, ha sorvolato sulla sfortuna di sapore quasi karmico che ha colpito ripetutamente il divo della "Febbre del sabato sera". Kelly Preston, che sposò Travolta nel 1991 (due le cerimonie: una officiata da Scientology, l'altra civile) da due anni soffriva di un tumore al seno ma non aveva voluto condividere con il mondo il suo strazio. L'ultima foto la ritrae con il marito ed i figli durante la recente festa del papà. Il visetto dolce, i capelli biondi, non sembrava insultata dalla malattia. Aveva mantenuto la ... Leggi su iltempo

SkyTG24 : Addio a Kelly Preston, moglie di John Travolta - RadioItalia : 'L'amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati' L'addio di #JohnTravolta alla moglie #KellyPreston ??… - ParamountItalia : “È con il cuore pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni con… - tempoweb : Addio a #KellyPreston. Lutti e inquietanti coincidenze: è la maledizione di #JohnTravolta - soleluna731 : RT @sergiodesiena: Rip meravigliosa attrice #KellyPrestonRIP -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Kelly

In questo video, Kelly Preston e John Travolta ballano nel film del 1988 "Gli esperti americani". Proprio nel set di questo film, i due attori si sono conosciuti e innamorati. Un'amica dell'attore ...La vita ha messo a dura prova in più occasioni l’attore John Travolta, l’attore ha dovuto dire addio alla moglie Kelly e ancor prima al figlio Jett. Come morì anni fa il giovane ragazzo affetto dalla ...