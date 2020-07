Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali (Di domenica 12 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Sampdoria. Fischio d’inizio alle ore 19.30. Udinese (3-5-2): Musso; Troost Ekong, Nuytinck, Samir; Larsen, Jajalo, Walace, De Paul, Sema; Nestorovski, Lasagna. All.: Gotti. Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty; Ramirez; Quagliarella. All.: Ranieri. Foto: Twitter ufficiale Sampdoria L'articolo Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - bonant_ : RT @milanista81: Floccari ha fatto quel gol col Milan che se lo ripete manda il pallone su Marte e non ha fatto più un tiro in porta nelle… - LaVozdelCalcio : Y a las 19:30.. Cagliari - Lecce Fiorentina - Hellas Verona Parma - Bologna Udinese - Sampdoria - anrolex : LIVE STREAM 2020 !! || FREE HD || Leganes vs Valencia Cagliari vs Lecce Fiorentina vs Hellas Verona Parma vs Bolog… - clubdoria46 : #UdineseSampdoria, #Augello: '#Quagliarella? Per noi è molto importante' -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Sampdoria Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali GianlucaDiMarzio.com Udinese-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Udinese ospita la Sampdoria nella sfida salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. L'Udinese di Luca Gotti e la Sampdoria di Claudio ...

Serie A, 4 gare alle 19:30: tutte le formazioni ufficiali delle sfide

Alle 19:30 ci saranno 4 gare valide per il 32esimo turno di Serie A. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Bologna: turnover da parte di D'Aversa che rivoluziona l'attacco. Fuori Gervin ...

L'Udinese ospita la Sampdoria nella sfida salvezza della 32ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming. L'Udinese di Luca Gotti e la Sampdoria di Claudio ...Alle 19:30 ci saranno 4 gare valide per il 32esimo turno di Serie A. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Parma-Bologna: turnover da parte di D'Aversa che rivoluziona l'attacco. Fuori Gervin ...