The Lemonade Stand di Tenille Townes| Recensione (Di domenica 12 luglio 2020) La cantautrice canadese Tenille Townes ha perfezionato la sua arte e in The Lemonade Stand si sente quanto abbia lavorato sodo. Nel 2011, a soli 17 anni, è stata nominata artista femminile dell’anno ai Canadian Country Music Awards. Ha pubblicato il suo album di debutto Real nel 2011, a cui è seguito il Light nel 2013. Per questa uscita con la Columbia Nashville, Tenille ha lavorato duramente per due anni. Tenille è una cantautrice, musicista e cantante di talento. Non c’è nessuno come lei nella musica country e, a giudicare da questo disco, potrebbe tentare qualsiasi genere in futuro. The Lemonade Stand è l’inizio di un capitolo completamente nuovo nella sua carriera. The ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

