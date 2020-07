Stroncata da una malattia, Serena muore a soli 32 anni: una cirrà sotto choc (Di domenica 12 luglio 2020) E' morta a soli 32 anni , da diverso lottava contro un male terribile che non le ha lasciato scampo. Stanotte, intorno alle 3, la tragedia. sotto choc la comunità di Alta, dove la giovane donna viveva ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Stroncata una Stroncata da una malattia, Serena muore a soli 32 anni. Civitanova Marche sotto choc Corriere Adriatico Tragedia nella notte a Civitanova,

E’ morta in casa, stanotte, a soli 32 anni. Stava combattendo da tempo contro un male, e alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Lutto a Civitanova per la scomparsa di Serena Mercuri. Lascia la m ...

Ieri la tragedia a mare a Battipaglia. Stroncato da un malore un 71enne di Boscoreale

Si è trasformata in tragedia quella che doveva essere una serena giornata al mare per un 71enne residente a Pompei, ma originario di Boscoreale. E’ accaduto ieri, verso le 12:00, nelle acque antistant ...

