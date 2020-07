“Sono stata male”. Rita Dalla Chiesa, la confessione a cuore aperto a Marco Liorni: “Non è ancora finita” (Di domenica 12 luglio 2020) Povera Rita Dalla Chiesa, emerge solo ora cosa le è capitato durante la quarantena forzata. E ora, in una lunga intervista concessa al settimanale Visto, la conduttrice ha scelto di parlarne: “Ho vissuto da sola con tutte le fragilità che la solitudine porta ad affrontare, soprattutto in un momento così doloroso e carico di timori. Però ci sono stati anche attimi in cui mi sono sentita bene…”, ha ammesso la Dalla Chiesa rievocando i giorni di serrata a causa del coronavirus. Dunque, la Dalla Chiesa ha aggiunto di aver provato a vedere i lati positivi: “Nei mesi dell’isolamento ho cercato di trovare il lato positivo, anche se alla fine mi sono chiusa in me stessa. Dovevo scrivere un libro per Mondadori, ma non ... Leggi su caffeinamagazine

La vacanza diventa un incubo : “Sono stata rapita e violentata ogni notte per due mesi” Una surfista ha raccontato il suo orrore, cominciato quando è stata rapita in India. La giovane è stata costretta a vivere su una casa galleggiante ed ha subito violenze ogni giorno per mesi. Carmen Greentree, oggi 37 anni, è ...

Una surfista ha raccontato il suo orrore, cominciato quando è in India. La giovane è costretta a vivere su una casa galleggiante ed ha subito violenze giorno per mesi. Carmen Greentree, oggi 37 anni, è ... Selvaggia Lucarelli : “Sono stata deferita per ragioni politiche” Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia per aver mostrato le immagini del figlio minorenne a seguito della polemica con il leader della lega Matteo Salvini. A pochi giorni da quanto ...

è dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia per aver mostrato le immagini del figlio minorenne a seguito della polemica con il leader della lega Matteo Salvini. A pochi giorni da quanto ... “Sono stata con Cristian Galella”. Dopo l’addio a Tara Gabrieletto - parla la ex UeD Era un po’ di tempo che non si sentiva più parlare di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, indubbiamente una delle coppie più belle e solide di Uomini e Donne. Poi, negli ultimi giorni e a sorpresa, la notizia della fine della ...

vilmamoronese : Questa mattina sono stata in Procura per depositare un esposto sull'affare biodigestore di #Caserta, ve ne parlo qu… - virginiaraggi : Sono stata su via Tiburtina per vedere come sta proseguendo il cantiere per completare il raddoppio di questa impor… - virginiaraggi : Sono stata al Parco Bergamini, nel Municipio IV. La pista all’interno del parco è a disposizione delle associazioni… - BEAUTYC88231933 : RT @aciapparoni: Se la proroga dello #statodiemergenza fosse stata fatta da #Salvini le accuse di #Fascismo si sarebbero sprecate. Contro i… - cvstaway_ : sono stata invitata a due diciottesimi e io che pensavo fosse finito questo periodo cazz -

Ultime Notizie dalla rete : “Sono stata Cosa sta succedendo in Serbia dopo la vittoria di Vucic alle elezioni Policymakermag