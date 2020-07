Solange: “Matteo Salvini e la Verdini si sposano? Più probabile un figlio” (Di lunedì 13 luglio 2020) Solange, Salvini e Verdini? Cosa c’entrano questi nomi insieme? Solange, il noto sensitivo, ha incontrato Matteo Salvini in Versilia e il leader della Lega si è fatto leggere la mano. Stando alla lettura della mano, pare che Salvini potrebbe diventare di nuovo padre. Ha infatti già un figlio, che si chiama Federico, avuto dall’ex moglie, la giornalista radiofonica Fabrizia Ieluzzi. L’estate positiva di Matteo Salvini Solange infatti ha parlato di una linea della fertilità molto marcata. Sulle nozze con Francesca Verdini per il momento tutto tace. “Con la Verdini ha un rapporto bellissimo”, ha detto a Libero il sensitivo, aggiungendo anche di aver avuto l’occasione ... Leggi su pianetadonne.blog

Giacinto_Bruno : Matteo Salvini, Solange gli legge la mano: 'La donna a cui deve fare attenzione' - REstaCorporate : #Libero per salvare #Salvini dal tracollo elettorale e dalla perdita di consensi in corso, si inventa pure la fattu… - zazagab2 : ##Salvini un buono d'animo e chi no l'aveva capito? Troppo superficiali gli italiani guardano di più il look che la… - Oldgenoa : Matteo Salvini? 'Prendi questa mano, zingaro': impensabile foto del leghista, pizzicato con...… - Notiziedi_it : Solange legge la mano a Matteo Salvini: ecco cosa gli ha predetto (ESCLUSIVO) -