Sabaudia, nascondeva in casa dosi e piante di marijuana: arrestato 36enne (Di domenica 12 luglio 2020) Nella mattinata di ieri, in località Borgo Vodice a Sabaudia, i Carabinieri della locale Stazione, nel corso di servizi di controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 36enne del posto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito di una perquisizione domiciliare, rinvenivano nella sua abitazione, occultati all’ interno della camera da letto grammi 70 di cime di marijuana già essicata, mentre interrate nel giardino attiguo all’abitazione recuperavano 5 piantine dell’analoga sostanza stupefacente, alte circa 80 cm cadauna, nonché materiale vario per il confezionamento. Sabaudia, nascondeva in casa dosi e piante di marijuana: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

