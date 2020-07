Nicchi: «Fallo di mano? In Italia non si danno più rigori» (Di domenica 12 luglio 2020) Marcello Nicchi ha smentito le recenti polemiche sulla classe arbitrale: le parole del presidente dell’AIA Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo le recenti polemiche legate alla classe arbitrale. JUVENTUS ATALANTA – «È stata una partita godibile in cui c’è stato un arbitraggio all’altezza della situazione. Non è vero che in Italia c’è un regolamento e un’applicazione diversa. Voglio fare un applauso al mio ex collega Pieri che ogni volta che parla di spiegazione di regole dà una visione dal punto di vista della tecnica arbitrale. L’Italia non è un Paese a se stante a livello calcistico, per esempio Rizzoli ogni settimana sente i designatori delle principali leghe europee e ... Leggi su calcionews24

Bruce86165243 : @DSportiva Nicchi mente. Guardate il rigore non dato oggi Premier League per un fallo netto di mano. Li non li danno - RealDonatoTrump : #JuventusAtalanta Al VAR che da oggettività ai fatti dubbi il duo Rizzoli/Nicchi ha inteso ,con questa interpretazi… - filo_78 : Come faccia a non essere rigore il fallo di mano di Mancini lo sanno solo Gravina, Nicchi e Rizzoli. -