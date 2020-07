Napoli, il messaggio di Victor Osimhen: “Se sapeste da dove veniamo…” (Di domenica 12 luglio 2020) “Se sapeste da dove veniamo, non preghereste per il nostro fallimento”. E’ quanto scritto sui social da Victor Osimhen come didascalia a una foto. L’attaccante nigeriano, obiettivo dichiarato del Napoli, ha voluto forse lanciare un messaggio di risposta alle critiche che tutti i calciatori ricevono dai tifosi, a volte ingiustificate. Il classe 1998, attualmente al Lille, è uno dei giocatori rivelazione della Ligue 1 2019/2020. If you knew where some of us came from,you won’t pray for us to fail😇 pic.twitter.com/1oUKlk0HsW — Victor Osimhen (@VictorOsimhen9) July 12, 2020 Leggi su sportface

sportface2016 : #Napoli - Il messaggio social di #Osimhen - MarcoMartinoli1 : @coldblackarrow come interpreti il messaggio di victor? La foto è a napoli? - sportli26181512 : Osimhen, un tweet scatena i tifosi del #Napoli: “Il San Paolo ti aspetta”: Tantissime le risposte al messaggio post… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: Foto - Messaggio social di #Osimhen, tante le risposte dei tifosi del #Napoli - _SiGonfiaLaRete : Foto - Messaggio social di #Osimhen, tante le risposte dei tifosi del #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli messaggio Messaggio social di Osimhen, tante le risposte dei tifosi del Napoli (Foto) GonfiaLaRete 11 milioni di PEC, +10% da inizio 2019 ad oggi

Sono 11 milioni le caselle di posta certificata attive in Italia, con 3 miliardi di messaggi inviati da inizio 2019 a metà 2020: ecco i numeri AgID. Da inizio 2019 al primo semestre del 2020 il numero ...

Calciomercato Milan, Maldini allo scoperto | Messaggio a Rangnick

Nell'ultimo incontro della Liga, il Barcellona ha subito un infortunio pesante: le analisi hanno evidenziato una lesione al quadricipite, Napoli a rischio. La fine ...

Sono 11 milioni le caselle di posta certificata attive in Italia, con 3 miliardi di messaggi inviati da inizio 2019 a metà 2020: ecco i numeri AgID. Da inizio 2019 al primo semestre del 2020 il numero ...Nell'ultimo incontro della Liga, il Barcellona ha subito un infortunio pesante: le analisi hanno evidenziato una lesione al quadricipite, Napoli a rischio. La fine ...