“Mio figlio mi minaccia”: 25enne arrestato per maltrattamenti alla madre (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti dei Commissariati San Paolo e Pianura, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Livio Andronico per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva minacciata. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato il giovane trovando, nella cantinola dell’abitazione, due pistole replica prive di tappo rosso. L.D.V., 25enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'articolo “Mio figlio mi ... Leggi su anteprima24

Tiziano Ferro - l’annuncio : “Mio marito vuole un figlio” Il futuro di Tiziano Ferro sembra già scritto. Il cantante 40enne desidera avere un figlio insieme al marito Victor Allen con i due che si sono sposati nel 2019 Tiziano Ferro è diventato davvero un punto di riferimento non solo per la ...

Il futuro di sembra già scritto. Il cantante 40enne desidera avere un figlio insieme al Victor Allen con i due che si sono sposati nel 2019 è diventato davvero un punto di riferimento non solo per la ... Victoria Beckham al settomo cielo : “Mio figlio Brooklyn si sposa!” Non sta nella pelle Victoria Beckham , da sempre mamma orgogliosa dei suoi figli qualsiasi cosa facciano. Ora è al settimo cielo perchè suo figlio Brooklyn ha chiesto alla fidanzata Nicola Peltz di sposarlo. Chi vestirà la sposa? ...

Non sta nella pelle , da sempre mamma orgogliosa dei suoi figli qualsiasi cosa facciano. Ora è al settimo perchè suo ha chiesto alla fidanzata Nicola Peltz di sposarlo. Chi vestirà la sposa? ... Omicidio Vannini - figlio Ciontoli : “Mio padre mi parlò di uno scherzo - ma io chiamai il 118” E’ partito il processo bis per il caso dell’Omicidio Vannini, ucciso nel 2015 per uno sparo proveniente dalla pistola di Antonio Ciontoli. Arrivano subito dichiarazioni sconcertanti da Federico Ciontoli, figlio ...

