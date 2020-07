Migranti, positivi al Coronavirus 28 dei 70 sbarcati in Calabria (Di domenica 12 luglio 2020) Roccella Jonica, 12 luglio 2020 - Dei 70 immigrati, tutti maschi e di nazionalità pakistana, sbarcati ieri a Roccella Jonica , in provincia di Reggio Calabria, 28 sono risultati positivi al tampone ... Leggi su quotidiano

