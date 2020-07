Marica Pellegrinelli beccata con un noto calciatore: cosa ci fanno insieme? (Di domenica 12 luglio 2020) Marica Pellegrinelli pizzicata a pranzo con un noto calciatore, famoso per i suoi numerosi ed importanti flirt. Ma allora che fine ha fatto Paul Ferrari? Fonte foto: Getty ImagesIndovina chi viene a pranzo? Marica Pellegrinelli pizzicata in compagnia di un noto calciatore, per la precisione ormai ex non da molto tempo. I due sono stati beccati a pranzo insieme in un ristorante di Milano. Ma chi è questo fantomatico accompagnatore? Si tratta di Marco Borriello, ex giocatore di Milan, Juve e Roma, tra le altre, che ha portato Marica in un ristorante nel quartiere di Brera, dove si sente di casa. Infatti, si narra che in quel locale Borriello ci abbia portato molte delle sue ex fiamme. Ma ... Leggi su chenews

