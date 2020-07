Lorella Cuccarini verso lo Zecchino d’Oro 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Lorella Cuccarini La dipartita, non senza polemiche, da La Vita in Diretta non dovrebbe rappresentare una definitiva uscita di scena dalla Rai di Lorella Cuccarini. Per lei, infatti, si spalancherebbero le porte della 63° edizione dello Zecchino d’Oro. Il direttore di rete Stefano Coletta, secondo quanto riporta Adnkronos, avrebbe individuato nella ‘più amata dagli italiani’ il volto e il nome a cui affiancare lo Zecchino del 2020, in onda il prossimo dicembre su Rai 1. La Cuccarini andrebbe dunque a condurre le puntate previste in daytime – in onda al posto de La Vita in Diretta del ‘nemico’ Alberto Matano – e lo speciale in prima serata insieme a Carlo Conti, direttore artistico della ... Leggi su davidemaggio

Lorella Cuccarini - che cosa c’è nel suo futuro? L’indiscrezione Questo articolo Lorella Cuccarini , che cosa c’è nel suo futuro? L’indiscrezione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lorella Cuccarini è stato senza alcun dubbio uno dei personaggi ...

Questo articolo , che c’è nel suo L’indiscrezione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. è stato senza alcun dubbio uno dei personaggi ... Lorella Cuccarini - dopo la lettera a Matano inaspettatamente da lei arriva Carlo Conti e non solo Quello che è accaduto a Lorella Cuccarini fa ormai parte della storia della tv italiana targata Rai. Lorella Cuccarini e Alberto Matano hanno condotto tutta l’edizione 2019-2020 di Vita in diretta. Qualcuno, durante la conduzione ...

Quello che è accaduto a fa ormai parte della storia della tv italiana targata Rai. e Alberto hanno condotto tutta l’edizione 2019-2020 di Vita in diretta. Qualcuno, durante la conduzione ... Lorella Cuccarini pronta ad una nuova esperienza in Rai con un nuovo collega La Vita in Diretta sembra ormai essere un capitolo chiuso e archiviato per Lorella Cuccarini che, dopo il brusco addio e le parole al vetriolo all’ex collega Alberto Matano, ora sembra pronta a lanciarsi in una nuova avventura con un nuovo ...

infoitcultura : Lorella Cuccarini, dopo la lettera a Matano inaspettatamente da lei arriva Carlo Conti e non solo - infoitcultura : Lorella Cuccarini, che cosa c’è nel suo futuro? L’indiscrezione - fabiofabbretti : Lorella Cuccarini verso lo Zecchino d’Oro 2020 - gianlu_79 : RT @bubinoblog: LA RAI1 CHE VERRÀ: LORELLA CUCCARINI ALLA GUIDA DELLO ZECCHINO D'ORO 2020 - annatomasi1 : RT @bubinoblog: LA RAI1 CHE VERRÀ: LORELLA CUCCARINI ALLA GUIDA DELLO ZECCHINO D'ORO 2020 -