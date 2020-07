Lascia il match al 45' per andare... in quarantena (Di domenica 12 luglio 2020) È successo al secondo portiere del Belenenses André Moreira in occasione della sfida contro il Moreirense Leggi su media.tio.ch

Lascia il match al 45' per andare... in quarantena È successo al secondo portiere del Belenenses André Moreira in occasione della sfida contro il Moreirense

Ticinonline : Lascia il match al 45' per andare... in quarantena - sportface2016 : #ParmaBologna Mattia #Bani lascia anzitempo il match: decisivo un contrasto con Kucka, entra Mbaye - Game_Set_Match_ : @meteorologo777 E il problema è che tutto lascia pensare che i negativizzati siano conteggiati tra i 'dimessi/guari… - Teogooner : @rearturo16 Per carità, non li sto discutendo. Però (e voi ne sapete qualcosa all'epoca dei 3 poi 4 stranieri in ca… - DirettaJ : ??Forwards Challenge?? ?? Dybala ?? Muriel ?? Chi segnerà per primo nel match #JuveAtalanta ? Lascia un commento?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia match Lascia il match al 45' per andare... in quarantena Ticinonline Diretta/ Napoli Milan (risultato 1-1) streaming video e tv: pareggia Di Lorenzo!

Napoli Milan è in diretta dallo stadio San Paolo, alle ore 21:45 di domenica 12 luglio: nella 32^ giornata della Serie A 2019-2020 abbiamo un big match che riporta indietro nel tempo a sfide epiche, e ...

Lascia il match al 45' per andare... in quarantena

Stando alla Lega portoghese di calcio, André Moreira - estremo difensore del Belenense, che milita nel massimo campionato lusitano - è stato obbligato a lasciare il match al 45' in occasione della sfi ...

Napoli Milan è in diretta dallo stadio San Paolo, alle ore 21:45 di domenica 12 luglio: nella 32^ giornata della Serie A 2019-2020 abbiamo un big match che riporta indietro nel tempo a sfide epiche, e ...Stando alla Lega portoghese di calcio, André Moreira - estremo difensore del Belenense, che milita nel massimo campionato lusitano - è stato obbligato a lasciare il match al 45' in occasione della sfi ...