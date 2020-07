Jacopo, il giovane cantante di Amici è in finale al festival di Castrocaro (Di domenica 12 luglio 2020) Il giovane cantante savonese uscito da Amici 19 Jacopo, è tra gli 8 finalisti del festival di Castrocaro in onda giovedì 27 agosto su Rai 2 e su Rai Radio 2. Jacopo OTTONELLO, in arte Jacopo, il giovane cantante savonese tra i protagonisti più amati dell’ultima edizione di “Amici”, è tra gli 8 finalisti del prestigiosofestival di Castrocaro. Il festival di Castrocaro sarà in onda giovedì 27 agosto su Rai 2 e Rai Radio 2. È già disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo EP d’esordio “COLORI”. I 7 brani ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

