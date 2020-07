Formula Uno, GP di Stiria: incidente tra le due Ferrari! -Video (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo gran premio di Formula Uno della stagione che si svolge sempre in Austria, ma quest volta nel circuito di Stiria: subito incidente per le Ferrari Dopo la vittoria di Bottas nel primo Gran Premio della stagione di Formula Uno, si corre oggi la seconda gara sempre in Austria. Nel debuttante circuito di Stiria parte in pole position Lewis Hamilton, mentre le due Ferrari sono al decimo e quattordicesimo posto. I semafori si spengono e pronti, via ed alla partenza è subito incidente per le due rosse di Leclerc e Vettel che si scontrano tra di loro. Il pilota tedesco è costretto a ritirarsi poiché l’ala è rotta. Leclerc invece tenta di tornare in pista ma è costretto al ritiro anche lui. Incubo per la scuderia Ferrari, con i meccanici furiosi. ... Leggi su bloglive

