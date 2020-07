Formula 1, Hamilton non sta nella pelle: “ho cancellato lo scorso week-end, vi spiego perché ho vinto” (Di domenica 12 luglio 2020) Una settimana fa masticava amaro per la penalità costatagli il quarto posto finale, oggi Lewis Hamilton può esultare per una vittoria esaltante ottenuta nel Gran Premio di Stiria davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Mark Thompson/Getty ImagesUn successo voluto e costruito, come ha spiegato il campione del mondo ai microfoni di Sky Sport: “è stata una grande difficoltà, ma quando c’è la volontà si riesce sempre a trovare la soluzione giusta per vincere. Lo scorso week-end è stato impegnativo, perché ci sono state le penalità in qualifica e gara. L’unica cosa da fare è non pensare al passato, così son rimasto qui e mi son concentrato su questa nuova gara, mangiando bene e dormendo bene. In questo modo sono arrivato al top per ... Leggi su sportfair

Formula 1 - le pagelle. Solito perfetto Hamilton - vola anche Verstappen. Ferrari imbarazzanti Hamilton - voto 7.5 Weekend perfetto e in linea con i suoi obiettivi stagionali: settimo titolo Mondiale e caccia agli ultimi record di Michael Schumacher. La vettura è un gioiello luminoso, lui ci ...

- voto 7.5 Weekend e in linea con i suoi obiettivi stagionali: settimo titolo Mondiale e caccia agli ultimi record di Michael Schumacher. La vettura è un gioiello luminoso, lui ci ... Formula 1 - Lewis Hamilton vince il GP di Stiria Formula 1, Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Stiria : Bottas completa la doppietta Mercedes, Verstappen terzo. Disastro Ferrari in partenza Lewis Hamilton vince il GP di Stiria , secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Prima vittoria ...

1, il Gran Premio di : Bottas completa la doppietta Mercedes, Verstappen terzo. Disastro Ferrari in partenza il GP di , secondo appuntamento della stagione di 1. Prima vittoria ... Formula 1 - Hamilton vince ma Bottas resta leader del Mondiale : la classifica piloti dopo il GP di Stiria Lewis Hamilton si impone nel Gran Premio di Stiria, ma dopo due gare in Austria è Valtteri Bottas il leader della classifica Mondiale, grazie al primo posto ottenuto una settimana fa sullo stesso circuito. Il finlandese guida la ...

SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Che bagarre tra @Carlossainz55 e @SChecoPerez? Hamilton prova la fuga, Bottas guadagna su Verstappen ?? (42/71) Di… - SkySportF1 : Hamilton, pugno alzato sul podio contro razzismo nel GP Austria (Stiria). FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - SoSimoneeh : RT @SkySportF1: Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arrivo del GP… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #GPStiria #Hamilton: 'Mi sembrava di non vincere da un pezzo! Grazie alla #Mercedes' -