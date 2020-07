Crotone-Pordenone in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Alle 21:00 di lunedì 13 luglio Crotone e Pordenone scenderanno in campo in occasione della trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020. Tutto pronto per il match dello Scida di Crotone che sarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Sfida ad alta quota e dal sapore di A: da un lato i calabresi, galvanizzati dalle recenti vittorie ottenute ai danni di Benevento e Cittadella, e ormai determinati ad ipotecare il secondo posto nonché la promozione nella massima Serie; dall’altro i friulani, distanti appena tre lunghezze dal Crotone e ... Leggi su sportface

Stroppa : “A Crotone grande entusiasmo. Il Pordenone non è più una sorpresa” Giovanni Stroppa , tecnico del Crotone , ha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa di presentazione della gara contro il Pordenone . Di seguito le sue parole riportate da ilrossoblu.it. “Le difficoltà che troveremo ...

Giovanni , tecnico del , ha rilasciato alcune dichiarazioni in sede di conferenza stampa di presentazione della gara contro il . Di seguito le sue parole riportate da ilrossoblu.it. “Le difficoltà che troveremo ... Crotone-Pordenone (lunedì - ore 21) : formazioni - quote - pronostici Trentaquattresimo turno di Serie B e il Crotone prova a scrollarsi di dosso un’altra rivale nella lotta alla promozione ricevendo quest’oggi il Pordenone tra le mura amiche. La squadra ...

zazoomblog : Stroppa: “A Crotone grande entusiasmo. Il Pordenone non è più una sorpresa” - #Stroppa: #Crotone #grande - Noovyis : (Stroppa: “A Crotone grande entusiasmo. Il Pordenone non è più una sorpresa”) Playhitmusic - - RaiSport : ?? Campionato cadetto con diversi testa-coda Il big match della 35ª è #Crotone-#Pordenone ?? - Pannocchia978 : RT @mpighin: #Pordenone, viaggio a #Crotone per fare la storia - mpighin : #Pordenone, viaggio a #Crotone per fare la storia -