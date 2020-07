Coronavirus, allerta migranti positivi in Calabria e Sicilia: si cerca un’altra nave per la quarantena (Di domenica 12 luglio 2020) Contatti sono in corso, a quanto si apprende, tra Viminale e Protezione civile per mettere a disposizione un’altra nave (oltre a quella dislocata a Porto Empedocle, la Moby Zaza’) da collocare tra Calabria e Sicilia e da destinare alla quarantena dei migranti positivi che sbarcano sulle coste italiane, dopo l’impennata di arrivi degli ultimi giorni e, in particolare, la situazione in Calabria. Si sta individuando la modalità per mettere a disposizione la nave nel più breve tempo possibile, attraverso una trattativa privata o una requisizione, senza passare per la gare.L'articolo Coronavirus, allerta migranti positivi in Calabria e ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 12 luglio 2020, in Italia. Sono 234 i nuovi contagiati, in aumento rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri.

Coronavirus, il bollettino di oggi, domenica 12 luglio 2020, in Italia. Sono 234 i nuovi contagiati, in aumento rispetto ai 188 di ieri. Le vittime sono 9 (di cui 8 in Lombardia), contro le 7 di ieri.