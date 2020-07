Autostrade, ultimatum del M5s: “Fuori i Benetton o revoca, lo Stato non tratta” (Di domenica 12 luglio 2020) ROMA – “Lo Stato non tratta. Rimango immobile nella mia posizione, fuori i Benetton o revoca! Per le famiglie delle vittime del crollo del Ponte di Genova e per gli italiani che tutti i giorni percorrono quelle autostrade, lo Stato italiano deve fare giustizia, questo e’ il minimo. Ma che altro deve accadere se non bastano 43 morti per revocare le concessioni a chi invece di fare manutenzioni taroccava i report arricchendosi per anni? L’ultimatum del Governo non e’ trattabile, o fuori i Benetton o revoca subito. Non pensassero di averci portato allo sfinimento per stare ai loro compromessi”. Lo scrive su facebook Giancarlo Cancelleri, viceministro alle Infrastrutture e trasporti. LEZZI: SARÀ DOVEROSO RENDERE NOTO VOTO DI OGNI MINISTRO IN CDM Leggi su dire

fattoquotidiano : L’avvocato che fa il premier ha dato l’ultimatum ad Autostrade [di Luca De Carolis e Wanda Marra] #FattoQuotidiano… - CesareOrtis : RT @CesareOrtis: L'ultimatum a #Autostrade è agli sgoccioli, secondo te, la concessione....sarà revocata come promesso dal #M5S o si metter… - infoitinterno : Rumor Atlantia, Benetton pronti a cedere controllo Autostrade. Ultimatum da Conte - infoitinterno : Autostrade, nuovo ultimatum: proposta subito o revoca concessione - PMurroccu : RT @CesareOrtis: L'ultimatum a #Autostrade è agli sgoccioli, secondo te, la concessione....sarà revocata come promesso dal #M5S o si metter… -