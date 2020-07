Amanda Lear, “non mi è mai piaciuto, mi facevano fumare per ……” (Di domenica 12 luglio 2020) Sorprendenti le rivelazioni di Amanda Lear, la cantante confessa che la facevano fumare prima di cantare la disco music che non amava Arrivano a sorpresa alcune rivelazioni fatte da Amanda Lear riguardanti la disco music che cantava molti anni fa. L’artista, che ancora oggi a 70 anni è super impegnata, ha confessato che le veniva imposto di fumare prima di cantare i brani della disco music. La Lear ha rivelato questo particolare durante un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa in cui ha parla del nuovo disco che uscirà a breve. Nel nuovo brano la cantante ha detto che il pubblico vedrà una Lear diversa e nuova. Amanda sarà alle prese con un genere musicale totalmente ... Leggi su kontrokultura

Amanda Lear : “Odio la disco music - per cantarla mi obbligavano a fumare” Amanda Lear ha vuotato il sacco e, senza peli sulla lingua, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera. Lo ha fatto nel corso di un’interessante intervista rilasciata a La Stampa, il cui obiettivo primario era quello di parlare del suo ...

ha vuotato il sacco e, senza peli sulla lingua, ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera. Lo ha fatto nel corso di un’interessante intervista rilasciata a La Stampa, il cui obiettivo primario era quello di parlare del suo ... Amanda Lear - la disco music? “Mai piaciuta - mi facevano fumare per cantare” “Mai amata la disco music” confessa, in un’intervista a La Stampa, Amanda Lear . “Lo so, ancora oggi la fanno tutti, ma per me è finita. Preferisco canzoni d’amore, melodiche. Voglio far sognare, piangere, ...

“Mai amata la music” confessa, in un’intervista a La Stampa, . “Lo so, ancora oggi la fanno tutti, ma per me è finita. Preferisco canzoni d’amore, melodiche. Voglio far sognare, piangere, ... Manuel Casella : era fidanzato con Amanda Lear. Ecco cosa fa ora Che fine ha fatto Manuel Casella dopo la fine dell’amore con Amanda Lear? Fa ancora parte del mondo dello spettacolo? Ve lo sveliamo… All’inizio degli anni 2000 la relazione tra Manuel Casella e Amanda Lear destò molto ...

PatimoStefano : Amanda Lear: “La discomusic? Non l’ho mai amata” - barinewstv : Amanda Lear: “La discomusic? Non l’ho mai amata” - CorriereQ : Amanda Lear: “La discomusic? Non l’ho mai amata” - radioarcade24 : News: (Amanda Lear, il film di Alberto Rizzi e un nuovo album: ‘Ho registrato già tre brani’) pubblicata suk sito R… - radioarcade24 : Amanda Lear, il film di Alberto Rizzi e un nuovo album: ‘Ho registrato già tre brani’ - RADIO ARCADE 24 -… -