Zenga, Lecce si gioca tanto ma anche noi motivati (Di sabato 11 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 11 LUG - Lecce alla Sardegna Arena per giocarsi la stagione. E Cagliari che però non vuole mollare la presa. Primo per una, remota, possibilità europea. Secondo per ottenere un bel ... Leggi su corrieredellosport

Cagliari - col Lecce la 100ª panchina di Zenga : "Tanta roba" Cagliari - Domani sarà la centesima gara di Walter Zenga in serie A: " Cento panchine sono tanta roba - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il Lecce - magari sarebbero ...

- Domani sarà la centesima gara di Walter in serie A: " Cento panchine sono tanta roba - ha detto nella conferenza stampa di presentazione della gara contro il - magari sarebbero ... Cagliari - Zenga : “Motivazioni al massimo - il Lecce si gioca tanto” Il Cagliari vuole tornare a vincere dopo due partite opache e anche sfortunate contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di Zenga avrà di fronte un Lecce che arriva dalla vittoria contro la Lazio e che non ha intenzione di fermarsi. Zenga : ...

Il vuole tornare a vincere dopo due partite opache e anche sfortunate contro Atalanta e Fiorentina. La squadra di avrà di fronte un che arriva dalla vittoria contro la Lazio e che non ha intenzione di fermarsi. : ... Zenga non teme il Lecce : “Si giocano tanto - ma non motiverò i ragazzi per qualcosa di speciale” Alla vigilia della sfida di serie A contro il Lecce, il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Ecco le sue parole: “Quando lavori per un club hai il dovere assoluto di rispettare la maglia, ...

Frances70429408 : RT @CagliariCalcio: ?? | VIGILIA DI GARA “Servirà una prestazione di livello' Così mister Walter #Zenga ??: - sportli26181512 : #Cagliari, col Lecce la 100ª panchina di Zenga: 'Tanta roba': Il tecnico: 'Magari sarebbero state anche di più se f… - apetrazzuolo : CAGLIARI - Zenga: 'Il Lecce si gioca tanto ma anche noi siamo motivati' - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: ?? | VIGILIA DI GARA “Servirà una prestazione di livello' Così mister Walter #Zenga ??: - CagliariCalcio : ?? | VIGILIA DI GARA “Servirà una prestazione di livello' Così mister Walter #Zenga ??: -